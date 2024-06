Am 6. Juni 1944 begann in der französischen Region Normandie eine riesige Militär-Operation der Alliierten gegen die National-Sozialisten. Beim Angriff waren Soldaten aus den USA, Groß-Britannien, Kanada, Frankreich und vielen anderen Ländern beteiligt. Diese Länder werden oft als Alliierte bezeichnet.

In der Bezeichnung „D-Day“ steht das D für „Débarquement“. Das ist Französisch und bedeutet so viel wie Landung. „D-Day“ bedeutet also so viel wie „Tag der Landung“.

Viele Verletzte

Die National-Sozialisten wurden von dem Angriff überrascht. Mehr als 150.000 Soldaten landeten am 6. Juni 1944 am Ufer von Cherbourg. Bis zum 12. Juni 1944 ist die Zahl der Soldaten auf mehr als 320.000 gestiegen. Bei den Kämpfen zwischen den Alliierten und Soldaten der National-Sozialisten sind zehntausende Soldaten gestorben. Genauso sind unzählige unschuldige Menschen verletzt und getötet worden.

Anlässlich des 80. Jubiläums gibt es in Frankreich und anderen europäischen Ländern viele Gedenk-Feiern. Bei einigen dieser Gedenk-Feiern werden die Staats-Chefs von Frankreich, Deutschland, den USA und Groß-Britannien anwesend sein.