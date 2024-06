Die Firma Soletti aus Feldbach in der Südost-Steiermark feiert in diesem Jahr das 75-jährige Bestehen. Das bedeutet, dass es Soletti seit 75 Jahren gibt. Soletti ist ein Hersteller von Salz-Gebäck. Das bekannteste Produkt sind die Salz-Stangen. In der Soletti-Fabrik in Feldbach werden täglich 25 Millionen Salz-Stangen produziert. Die Soletti-Produkte werden weltweit verkauft.

Das 75-jährige Jubiläum hat Soletti gefeiert. Bei der Jubiläums-Feier waren viele Menschen anwesend. Unter anderem die Wirtschafts-Landes-Rätin des Landes Steiermark, Barbara Eibinger-Miedl.

Fabrik wird ausgebaut

In Feldbach arbeiten derzeit rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für Soletti. Derzeit wird gerade die Fabrik ausgebaut, in der die Salz-Gebäck-Produkte produziert werden. Dafür plant die Firma Soletti 20 Millionen Euro ein. Der Ausbau der Fabrik soll im April 2025 beendet sein.