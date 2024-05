Das James-Webb-Teleskop kann viel weiter in den Weltraum sehen als andere Teleskope. Nun hat es die entfernteste bisher bekannte Galaxie entdeckt. Die Galaxie hat den Namen „JADES-GS-z14-0“. Das Licht benötigt 13,5 Milliarden Jahre um zur Erde zu gelangen.

Eine Galaxie ist ein Haufen von Sternen im Weltall. Die Sterne sind dicht beisammen, obwohl die Entfernungen zwischen ihnen sehr groß sind.

James-Webb-Teleskop

Am 25. Dezember 2021 wurde das Weltraum-Teleskop James Webb ins All geschickt. Das Weltraum-Teleskop ist das bisher größte und beste Teleskop im All. Es ist 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt.

Das Weltraum-Teleskop wurde von der amerikanischen Raumfahrt-Behörde NASA, der europäischen Weltraum-Organisation ESA und der kanadischen Weltraum-Agentur CSA entwickelt.