Das „Race Across Austria“ startet heute (28. Mai). Der Start erfolgt um 20:52 Uhr in Nickelsdorf im Burgenland. Das Ziel befindet sich in Feldkirch in Vorarlberg. Das sind über 1.000 Kilometer. Die Fahrerinnen und Fahrer durchqueren dabei die Bundesländer Burgenland, Niederösterreich, Steiermark, Kärnten, Osttirol, Salzburg, Tirol und Vorarlberg.

Der große Favorit ist Christoph Strasser. Er wird das Rennen ohne Unterstützung bestreiten. Das heißt, dass sein Team ihm nicht helfen wird.

Viele Rekorde

Strasser hat schon sehr viele große Fahrrad-Rennen wie das „Race Across America“ gewonnen. Und auch sonst hat er viele Rekorde im Weit-Radfahren erreicht. Er war beispielsweise der 1. Mensch, der es schaffte, in 24 Stunden mehr als 1.000 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren.