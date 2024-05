SK-Sturm Graz ist österreichischer Fußball-Meister

Am Sonntag (19. Mai) hat Sturm Graz gegen Austria Klagenfurt mit 2 zur 0 Toren gewonnen. Dadurch wurde der SK-Sturm zum 4. Mal österreichischer Fußball-Meister. Am Montag (20. Mai) fand die große Feier am Grazer Hauptplatz statt.