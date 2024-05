Bereits zum 39. Mal findet die Rosegger-Woche statt. Sie beginnt am 1. Juni und endet am 9. Juni. Veranstaltet wird die Rosegger-Woche vom „Roseggerbund Waldheimat“. Der „Roseggerbund Waldheimat“ hat mehr als 450 Mitglieder.

Programm

In der Woche wird unter anderem ein Theater-Stück aufgeführt. Am 5. Juni findet ein literarischer Abend zum Thema „Krieglach, ein Spaziergang in der Heimat“ statt. Von 8. bis 9. Juni steht eine Kultur-Reise nach Steyr am Programm.

Peter Rosegger war ein steirischer Dichter und Schrift-Steller. Er lebte von 1843 bis 1918. 1913 erhielt er das österreichische Ehrenzeichen für Kunst und Wissenschaft. In seinem Heimat-Ort Alpl errichtete er 1902 eine Wald-Schule.