Österreich spielte gestern (14. Mai) in der Eishockey-Weltmeisterschaft (WM) gegen Kanada. Dabei holte Österreich einen Rückstand von 1 zu 6 Toren auf. Einen so großen Rückstand hat noch keine andere Mannschaft in einem Eishockey-WM-Spiel aufgeholt.

Das Spiel ging in die Verlängerung und Kanada schoss ein Tor mehr als Österreich. Damit hat Kanada das gestrige Spiel mit 7 zu 6 Toren gewonnen. Österreich bekommt aber trotzdem einen Punkt, weil das Spiel nach Ablauf der regulären Spiel-Zeit unentschieden ausgegangen war.

Viele WM-Titel für Kanada

Kanada ist das erfolgreichste Land im Eishockey-Sport. Das Land hat 28-Mal die Eishockey-Weltmeisterschaft gewonnen. Kein Land hat häufiger die WM gewonnen.

WM 2024 in Tschechien

Die Eishockey-WM 2024 findet in Tschechien statt. Die Eishockey-WM dauert vom 10. bis 26. Mai.