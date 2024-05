Eine Studie australischer Forscherinnen und Forscher hat gezeigt, dass sich die Zahl der Blau-Wale weltweit deutlich erhöht hat. Vor knapp 50 Jahren war der Blau-Wal vom Aussterben bedroht und die Wale wurden geschützt. Wie viele Blau-Wale es genau gibt, kann nicht ermittelt werden. Es ist aber klar, dass es viel mehr sind als vor 50 Jahren. Für die Studie haben Forscherinnen und Forscher mehr als 3.900 Stunden angehört, auf denen die Gesänge und Rufe der Wale zu hören sind.



Blau-Wale sind die größten Säuge-Tiere der Welt. Säuge-Tiere haben ein Skelett aus Knochen. Sie leben an Land, im Wasser und in der Luft. Blau-Wale können über 30 Meter lang und 200 Tonnen schwer werden. Das bedeutet, dass ein Blau-Wal so viel wiegen kann wie 30 ausgewachsene Elefanten. Blau-Wale leben in allen Welt-Meeren. Darunter beispielsweise das südliche Polar-Meer.