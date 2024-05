Die Stadt Graz hat mehrere neue Projekte angekündigt, um die Fußgänger-Wege in der Stadt zu verbessern. Die Projekte haben einen Gesamt-Wert von mehr als 2,3 Millionen Euro. Sie sind Teil des „Masterplan Gehen“. Ziel ist es, die Fußgänger-Wege in Graz sicherer zu machen.

Intelligente Ampel

Für 2024 sind 8 große Projekte geplant. Eines davon ist der Übergang zwischen dem Augarten-Park und dem Bezirks-Gericht Graz-West. Dort soll es in Zukunft ein „intelligentes Kamerasystem“ geben. Die Kamera erkennt Fußgänger, die sich annähern und schaltet die Ampel auf Grün. So verkürzt sich die Warte-Zeit für Fußgänger an der Ampel.



Die Fußgänger-Projekte sollen diesen Donnerstag (16. Mai) bei einer Sitzung des Gemeinde-Rates genehmigt werden.