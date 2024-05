Wer bei einem Fahrrad-Lieferdienst Essen bestellt, bekommt es schnell nach Hause oder ins Büro geliefert. Doch die Fahrrad-Boten verdienen sehr wenig Geld. Bereits im März kam es deswegen in Graz, Wien, Klagenfurt und Innsbruck zu Streiks.

Am Mittwoch (15. Mai) werden die Fahrrad-Boten zwischen 11 Uhr und 14:30 Uhr wieder streiken. In der Zeit kann über die Plattform von Lieferando kein Essen bestellt werden. In Wien kann auch über die Plattform Foodora kein Essen bestellt werden.