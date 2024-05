Weil im Ringen um „bessere“ Kollektivverträge noch immer keine Einigung eingefahren wurde, streiken die Fahrradboten und Essenszustellerinnen in Österreich erneut. Am Mittwoch, den 15. Mai, bleiben die E-Bikes zwischen 11 und 14.30 Uhr in der Garage und es wird kein Essen ausgeliefert (außer das jeweilige Restaurant liefert direkt).

In Wien wird bei Lieferando und Foodora gestreikt. In Graz, Innsbruck und Klagenfurt an den Lieferando-Standorten. „Die Arbeitgeber bzw. die Wirtschaftskammer Österreich haben sich seit Mitte März keinen Millimeter in den Verhandlungen bewegt. Sie verweigern den 2000 Beschäftigten, für die der Kollektivvertrag gilt, nach wie vor eine volle Abgeltung der Inflation“, kritisiert Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs „Straße“ in der Gewerkschaft Vida. Schon im März hatte es Warnstreiks gegeben.

Bewusst in die Länge gezogen?

Vida vermutet, dass „die Wirtschaftskammer die Verhandlungen bewusst in die Länge zieht, sodass die Gewerkschaftsforderung im Vergleich zu den aktuell niedrigeren Preissteigerungen hoch anmutet“. „Die Verhandlungen laufen aber schon seit Monaten und die zugrunde liegende durchschnittliche Inflation war 2023 eben viel höher als heute“, sagt Petritsch.

Das Angebot der Arbeitgeber liegt - immer noch - bei 5,8 Prozent. Die Gewerkschaft fordert - immer noch - 8,7 Prozent auf Basis der rollierenden Inflation aus 2023. „Wir fordern den Sozialpartner auf, endlich ein faires Angebot auf den Tisch zu legen, wie es die Beschäftigten in Hotellerie und Gastronomie erhalten haben. Dort werden ab Mai 2025 auch 2000 Euro Bruttomindestlohn überschritten“, so Petritsch.

„Arbeit darf nicht arm machen“

Vida-Verhandlungsleiter ist Toni Pravdic. Auch er sagt: „Es ist nicht einzusehen, dass Beschäftigte, die bei jedem Wetter mit durchschnittlich 15.000 geradelten Kilometern im Jahr einmal die halbe Erdkugel umkreisen, nicht einmal einen vollen Teuerungsausgleich bekommen. Der Monatslohn in der Niedriglohn-Branche liege mit 1730 Euro brutto bei einer 40-Stunden-Woche netto knapp an der aktuellen Armutsgrenze, die in Österreich nicht ganz 1400 Euro ausmacht. Pravdic: „Arbeit darf nicht arm machen, sie soll ein gutes Leben ermöglichen. Daher müssen wir jetzt beim Arbeitskampf die Schraube weiter anziehen, wenn nötig auch so lange, bis die Arbeitgeber den Ernst der Lage der Beschäftigten endlich zur Kenntnis nehmen“.

„Können nur verteilen, was wir erwirtschaften“

Von den Arbeitgeber-Konzernen heißt es: „Wir können nur verteilen, was wir erwirtschaften.“ Die geforderte Erhöhung um 8,7 Prozent würde die reinen Personalkosten arbeitgeberseitig auf 19 Euro pro Stunde treiben. Die dafür nötigen Preisaufschläge könne sich „niemand leisten“. Sie würden zu Umsatzeinbrüchen führen und damit wiederum zu Personalabbau - bei Restaurants und Lieferdiensten. Lieferando stellt laut eigener Auskunft seine Boten in Österreich als Dienstnehmer regulär an, nach Kollektivvertrag mit Zulagen an Sonn- und Feiertagen, 14 Monatslöhnen sowie Lohnfortzahlungen im Krankenstand, einer arbeitgeberseitigen Versicherung und sozialversicherungspflichtigen Leistungen. Das Unternehmen verweist auf seine Auszeichnung als „arbeitnehmerfreundlichste Plattform Österreichs“ durch den Forschungsverbund Fairwork. Zudem unterstütze Lieferando die EU-Richtlinie zugunsten von Plattform-Arbeitenden.