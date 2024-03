„Ich bin stolz auf sie, dass sie diesen Schritt wagen. Er zeigt, dass sie wollen, dass man über die Branche öffentlich Bescheid weiß“, sagt Ursula Heitzer, Landesvorsitzende der Gewerkschaft Vida, in deren Zuständigkeit die Berufsgruppe der Fahrradboten fällt. 35 Mitarbeiter sind aktuell bei der Bestellplattform Lieferando in Klagenfurt beschäftigt. Nach vier Kollektivvertragsverhandlungen ohne Ergebnis entschlossen sie sich wie auch ihre Kollegen in Wien, Graz und Innsbruck am Donnerstag zu einem Warnstreik vor ihrem Standort. Im Fall Klagenfurt ist das der Feldmarschall Conrad-Platz.