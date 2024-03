Egal ob bei eisiger Kälte, strömendem Regen oder drückender Hitze, tagtäglich strampeln die Fahrradbotinnen und -boten durch die Stadt, um Essen zu den Menschen zu bringen, dennoch arbeiten sie nach wie vor im Niedriglohnsektor. Etwas Besserung brachte Anfang 2020 ein Kollektivvertrag. Um den wird nun aber gestritten: Der Monatslohn von kargen 1.730 Euro brutto bei einer 40-Stunden-Woche klopfe bedrohlich an der Armutsgrenze von rund 1.400 Euro in Österreich an, heißt es beim ÖGB, der die Streikfreigabe für einen österreichweiten Warnstreik am Donnerstag erteilte.