Gestern (1. Mai) fand das österreichische Pokal-Finale (ÖFB-Cup) der Herren in Klagenfurt statt. Gespielt wurde das Pokal-Finale im Wörthersee-Stadion. Der SK-Sturm Graz hat gegen Rapid Wien mit 2 zu 1 Toren gewonnen. Das Sieg-Tor für Sturm Graz hat Tomi Horvat geschossen.

Sturm Graz hat gestern zum 7. Mal den ÖFB-Cup gewonnen.

Seit 115 Jahre gibt es den SK-Sturm

Gestern war ein besonderer Tag für Sturm Graz. Am 1. Mai 2024 hat Sturm das 115-jährige Jubiläum gefeiert. Den SK Sturm Graz gibt es seit dem 1. Mai 1909. Zu diesem Anlass waren in Graz einige Feuerwerke von Fans zu sehen. Vor 2 Jahren am 1. Mai ist der ehemalige Sturm-Trainer Ivica Osim gestorben.