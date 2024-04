Am Montag (22. April) wurden in Madrid die Laureus Word Sports Award verliehen. Das ist eine der wichtigsten Sport-Auszeichnungen der Welt. Dabei werden Sportlerinnen und Sportler in verschiedenen Sport-Arten ausgezeichnet.

Mehrere Preise

Das spanische Frauen-Fußball-National-Team wurde als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet. Die spanische Fußballerin Aitana Bonmatí wurde als Sportlerin des Jahres geehrt. Bei den Männern hat der Tennis-Spieler Novak Djokovic zum 5. Mal den Preis als Sportler des Jahres gewonnen.