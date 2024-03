Das Begräbnis des russischen Ex-Politikers und Aktivisten Alexej Nawalny findet heute in der russischen Hauptstadt Moskau statt. Für Nawalnys Begräbnis gibt es strenge Sicherheits-Vorkehrungen. Nawalny galt als Kritiker der russischen Regierung und des russischen Präsidenten, Wladimir Putin.

Für den heutigen Tag bedeutet dies zum Beispiel, dass der Friedhof abgesperrt ist und die Polizei kontrolliert, wer am Gottes-Dienst und Begräbnis teilnehmen möchte. Der Gottes-Dienst soll gegen 12 Uhr österreichischer Zeit starten. Gute zwei Stunden später wird Alexej Nawalny am Borissow-Friedhof in Moskau beerdigt.

Alexej Nawalny war am 16. Februar 2024 in einem Straf-Lager in Sibirien gestorben. Nawalnys Familie berichtet von schwierigen Vorbereitungen für das Begräbnis. Lange war unklar, wo sich der Leichnam von Alexej Nawalny befand. Die Familie bezweifelt, dass er eines „natürlichen“ Todes gestorben ist, wie auf dem Toten-Schein vermerkt ist.

In den vergangenen Wochen kam es zu zahlreichen Verhaftungen in Russland, weil Menschen Blumen im Gedenken an Nawalny rund um Denkmäler niedergelegt haben.