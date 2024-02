Es geht um Studierende, die ihr Studium sub auspiciis abschließen. Das bedeutet, sie haben während ihrer gesamten Studienzeit und auch schon in der Schule hervorragende Noten erbracht. Zudem müssen sie das Studium in Mindest-Zeit abgeschlossen und eine hervorragende Doktor-Arbeit geschrieben haben.

Bisher kam der Bundes-Präsident zu den jeweiligen Studierenden an deren Universität. Dort zeichnete er sie dann aus. Nun ändert sich dies. In Zukunft lädt der Bundes-Präsident die sub-auspiciis-Studierenden in die Hofburg nach Wien ein, um sie dort auszuzeichnen. Für ihre hervorragenden Leistungen während des Studiums erhalten sie den Ehren-Ring.