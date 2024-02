Man hat eher wenig Freude damit, dass das Thema in die Medien kommt: Bundespräsident Alexander van der Bellen hat die Universitäten gebeten, dass er künftig nicht mehr bei den Ehrungen „sub auspiciis praesidentis rei publicae“ (unter den Auspizien des Bundespräsidenten) an den Unis teilnimmt. Stattdessen lädt er künftig in einem Sammeltermin im Nachgang alle Kandidaten samt Angehörigen zu einer Feier in die Wiener Hofburg ein, um ihnen den Ehren-Ring zu überreichen.