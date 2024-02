Der österreichische Bundes-Präsident Alexander Van der Bellen hat gestern (22. Februar) an drei Personen das Goldene Ehrenzeichen der Republik verleiht. Geehrt wurden Peter Handke, Anton Zeilinger und Eric Kandel. Alle drei Männer haben in den vergangenen Jahrzehnten einen Nobelpreis erhalten.

Peter Handke ist Schriftsteller und bekam 2019 den Nobelpreis für Literatur. Eric Kandel hat im Jahr 2000 den Nobelpreis für seine Forschungen im Bereich Medizin erhalten. Anton Zeilinger hat den Nobelpreis für Physik im Jahr 2022 bekommen.

Das Goldene Ehrenzeichen der Republik ist ein besonderer Preis. Er wird an Personen verliehen, die außergewöhnliche Leistungen für die Republik Österreich erreicht haben. Die Verleihung findet in der Hofburg in Wien statt. Dort befindet sich der Arbeits-Platz des österreichischen Bundes-Präsidenten.