Diese Woche finden in der Obersteiermark viele Sport-Events statt. Bereits am Dienstag (23. Jänner) und am Mittwoch (24. Jänner) findet in Schladming der Riesen-Torlauf sowie der Slalom der Herren statt. Bei den Rennen in Schladming werden bis zu 70.000 Menschen erwartet.

Die Ski-Flug-WM am Kulm findet von Donnerstag (25. Jänner) bis Sonntag (28. Jänner) statt. Dabei werden bis zu 50.000 Menschen erwartet.