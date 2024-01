Der österreichische Bildungs-Minister hat eine Reform des Lehramts-Studiums vorgestellt. Das bedeutet, dass sich einiges beim Lehramt-Studium ändern wird. Das Studium besteht aus 2 Teilen: dem Bachelor-Studium und dem darauf aufbauenden Master-Studium.

Das Lehramt-Studium wird nun für alle Schulformen 5 Jahre dauern. Dabei wird das Master-Studium verlängert. Dieses soll besser berufsbegleitend absolviert werden können. Theorie und Praxis sollen besser verbunden werden und der praktische Teil für das Master-Studium angerechnet werden. Das Bachelor-Studium wird von 8 auf 6 Semester verkürzt und dauert damit 3 Jahre.

Berufsbegleitend studieren

Bisher arbeitet ein Großteil der Lehramtsstudenten während des Master-Studiums in Schulen. Auch ein Teil der Personen, die gerade in der Bachelor-Ausbildung sind, arbeitet in Schulen. Einige angehende Lehrer arbeiten dabei bereits als Klassen-Vorstand. Das soll in Zukunft nicht mehr möglich sein. Bis zum Abschluss des Master-Studiums soll nur eine halbe Lehr-Verpflichtung möglich sein. Auch sollen die angehenden Lehrer keine anderen Fächer unterrichten und keine Klassen führen. So sollen die angehenden Lehrer besser in den Schulen ankommen.

Das neue Lehramt-Studium wird ab Herbst 2025 beginnen. Wer schon dieses Jahr beginnt, kann später problemlos ins neue Studium wechseln, heißt es.