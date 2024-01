Der Schauspieler Willem Dafoe wurde aufgrund seiner Leistungen mit einem Stern auf dem „Walk of Fame“ ausgezeichnet. Erst vor kurzem wurde Willem Dafoe mit dem Golden Globe als bester Neben-Darsteller in der Komödie „Poor Things” nominiert. Zu seinen bekanntesten Filmen zählen „Platoon“, „Van Gogh“, oder auch “Spider-Man”. Er spielte in über 150 Filmen mit.