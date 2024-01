Am 20. Jänner wird in Bad Ischl die europäische Kultur-Hauptstadt 2024 eröffnet. Bereits 2003 sowie 2009 holte sich Graz bzw. Linz den Titel als Kultur-Hauptstadt. Bad Ischl ist die 3. österreichische Stadt, die sich den Titel holte.

Die Kultur-Hauptstadt wird seit 39 Jahren vergeben. Zum 1. Mal in der Geschichte der Europäischen Kultur-Hauptstadt ist eine ganze Region mit 23 Gemeinden vertreten. Das Motto dabei lautet: Ein Jodler in die Welt hinaus.

Die Eröffnungs-Feier findet am 20. Jänner sowie am 21. Jänner in Bad Ischl statt. Mit dabei sind auch einige Prominente wie zum Beispiel, Hubert von Goisern oder auch Conchita Wurst.