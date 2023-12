Am Montag (18. Dezember) haben sich die Mitglieds-Staaten der Europäischen Union (EU) auf neue Maßnahmen geeinigt. Sie haben sich geeinigt, den Verpackungs-Müll zu verringern. Diese Information wurde von den EU-Umwelt-Ministerinnen und Umwelt-Ministern ausgesendet.

Weniger Verpackungs-Müll

Damit weniger Verpackungs-Müll produziert wird, sollen zum Beispiel einige Einweg-Verpackungen aus Plastik nicht mehr hergestellt werden. Zum Beispiel kleine Shampoo-Flaschen in Hotels oder Plastik-Umhüllungen für Obst und Gemüse sollen verschwinden. Es wird aber in den verschiedenen EU-Ländern Ausnahme-Regelungen geben. Dennoch wird gefordert, dass die Menge an Verpackungs-Müll bis zum Jahr 2040 um 15 Prozent reduziert wird.

Allgemein ist es besser Abfall zu vermeiden als zu Recyclen. Es ist einfacher eine Flasche öfters zu verwenden, als aus den Bestandteilen eine neue herzustellen.