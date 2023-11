In Zukunft soll es mehr Wälder und Moore in der Europäischen Union geben. Auch sollen Flüsse wieder in ihren natürlichen Zustand versetzt werden. Darauf haben sich die Mitglieder der Europäischen Union geeinigt. Die Europäische Union ist eine Gemeinschaft aus europäischen Ländern und wird auch EU genannt. Diese Mitglieds-Staaten arbeiten zusammen und haben gemeinsame Gesetze. Auch Österreich ist Mitglied der Europäischen Union.

Besserer Zustand der Natur

Viele Bienen- und Schmetterlings-Arten sind in der EU vom Aussterben bedroht. Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 bessere Bedingungen in der Natur und für die Lebewesen in freier Wildbahn zu schaffen. Zumindest auf einem Fünftel der Land- und Meere-Flächen soll bis dahin ein guter Zustand wiederhergestellt werden.

Die Vereinbarung über die Maßnahmen zum Naturschutz müssen nun noch von allen EU-Staaten abgesegnet werden.