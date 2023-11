In Graz gab es eine Mahnwache zu den November-Pogrome und gegen Antisemitismus. Bei einer Mahnwache treffen sich Menschen zu einer friedlichen Demonstration. Bei dieser Mahnwache versammelten sich ungefähr 200 Menschen am Grazer Freiheitsplatz. Sie gedachten der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938.

November-Pogrome

Im Jahr 1938, in der Nacht von 9. auf 10. November, fanden die November-Pogrome statt. In dieser Nacht haben die Nationalsozialisten im Deutschen Reich viele jüdische Einrichtungen und Gebets-Häuser niedergebrannt und zerstört. Außerdem wollten die Menschen bei der Mahnwache in Graz ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen.

Antisemitismus

Von Antisemitismus spricht man, wenn Jüdinnen und Juden aufgrund ihrer Religion und Herkunft diskriminiert werden. Während der Zeit des National-Sozialismus wurden jüdische Menschen und andere Bevölkerungs-Gruppen verfolgt und getötet.