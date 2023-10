Auch Deutschland kündigte an, seine Hilfen für Palästinenser genau zu überprüfen. Die Hilfsorganisation Care bat die österreichische Regierung, ihre Prüfungen der betroffenen Projekte so schnell wie möglich durchzuführen. Care will mit seiner humanitären Arbeit vor Ort so schnell wie möglich weiter machen. In den Projekten werden zum Beispiel das Personal der palästinensischen Wasserbehörde geschult.