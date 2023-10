Pflegerin soll 82-Jährigen getötet haben

Im Innviertel in Oberösterreich soll eine Pflegerin am Donnerstagabend einen 82-jährigen Mann getötet haben. Die 24-jährige Frau aus der Slowakei hatte den Mann betreut. Die Pflegerin hat den Mann mit Messerstichen so schwer verletzt, dass er nicht mehr zu retten war. Danach alarmierte sie die Stieftochter des 82-Jährigen.