21 Tote bei Busunglück in Italien

In Mestre bei Venedig in Italien ist es am Dienstagabend zu einem Busunglück gekommen. Ein Bus mit mehreren Personen an Bord war von einer Hochstraße abgekommen und stürzte rund 15 Meter in die Tiefe. Dabei starben 21 Personen, darunter auch der Busfahrer. 18 Personen wurden verletzt. 5 Personen schweben in Lebensgefahr. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Unter den Verletzten und Toten sind laut Außenministerium keine Österreicher.