Journalistin Owsjannikowa in Russland zu Haftstrafe verurteilt

Die russische Fernseh-Journalistin Marina Owsjannikowa ist in Russland zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Sie wurde wegen "Verbreitung von Falschinformationen" über die Armee verurteilt. Das gab ein Gericht in Moskau am Mittwoch bekannt. Owsjannikowa selbst war bei dem Prozess nicht dabei, weil sie Russland verlassen hat.