Chemie-Nobelpreis geht an die Entdecker von Quantenpunkten

Am Mittwoch ist der Nobelpreis für Chemie den Wissenschaftern Moungi Bawendi, Louis Brus und Alexei Jekimow zugesprochen worden. Sie bekommen den Preis für die Entdeckung und das Herstellen von sogenannten Quantenpunkten. Die 3 Gewinner forschen in den USA. Das hat die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm bekannt gegeben.