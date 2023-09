Hausdurchsuchungen bei rechtsextremer Gruppe "Unsterblich Wien"

Am Mittwoch hat es in Niederösterreich und Wien Hausdurchsuchungen bei Mitgliedern der rechtsextremen Gruppe "Unsterblich Wien" gegeben. Dabei haben Ermittler zahlreiche Gedenk-Gegenstände an die NS-Zeit sowie viele Waffen sichergestellt. Die Ermittler hoben die sichergestellten Kutten hervor. Mit diesen Kutten mit leicht abgewandten NS-Symbolen sind die Mitglieder immer wieder öffentlich aufgetreten. Den Mitgliedern werden Verstöße gegen das Verbotsgesetz vorgeworfen.