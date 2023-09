Seine Erben bestehen seit Jahren auf die Rückgabe mehrerer Schiele-Werke. Auch Österreich ist davon betroffen. Denn auch im Albertina Museum und im Museum Leopold befinden sich Kunstwerke von Schiele. Allerdings wurden keine Beweise gefunden, dass die Kunstwerke illegal in österreichischen Besitz kamen.

Erklärung: KZ

Die Abkürzung KZ steht für Konzentrationslager. In einem Konzentrationslager folterten und töteten die Nationalsozialisten im 2. Weltkrieg Menschen, gegen die sie etwas hatten. Das waren vor allem Juden, aber zum Beispiel auch Roma, Homosexuelle und politisch Andersdenkende. Nationalsozialisten werden auch Nazis genannt. Das größte KZ in Österreich befand sich in Mauthausen.