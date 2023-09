Viele Demonstrierende beim 14. Klimastreik in Österreich

Am Freitag hat der 14. Klimastreik in Österreich stattgefunden. In Wien kamen rund 20.000 Protestteilnehmende zusammen. Klima-Demonstrationen gab es etwa auch in Bregenz, Linz, Graz, St. Pölten und Klagenfurt. Unterstützt wird der Klimaprotest von zahlreichen Organisationen, Künstlerinnen und Künstlern sowie von Wissenschaftern.