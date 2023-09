Die Aktion von Rubiales sorgte in den Medien für Empörung. Es kam zu einer 90-tägigen Suspendierung für Rubiales, einem Streik der Nationalspielerinnen und mehreren Rücktritten. Suspendieren bedeutet, dass man für eine bestimmte Zeit nicht in seinem Job arbeiten darf. Dennoch wollte Rubiales im Amt bleiben. Am Montag bestätigte der spanische Fußballverband, dass Rubiales doch noch von seinem Amt zurücktritt. Zudem wird Rubiales auch als Vize-Präsident der UEFA zurücktreten. Die UEFA ist der Europäische Fußball-Verband.