Allerdings hat bei den Frauen die australische Tennis-Spielerin Margaret Court ebenfalls 24 Grand-Slam-Titel. Sie war lange Zeit alleinige Rekordhalterin.

Erklärung: US Open

Die US Open sind eines der 4 größten Tennis-Turniere der Welt. Die größten Tennis-Turniere der Welt werden auch Grand-Slam-Turniere genannt. Dazu gehören neben den US Open auch die Turniere in Paris, in Wimbledon in London und in Melbourne in Australien.