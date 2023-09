6-jähriges Mädchen bei Ausflug von umgestürztem Steinblock getötet

In Bad Ischl in Oberösterreich ist am Donnerstagabend ein 6-jähriges Mädchen tödlich verunglückt. Sie spielte im Bachbett des Saiherbachs. Dort löste sich vermutlich ein Steinblock und stürzte mit dem Mädchen um. Das Kind erlitt dabei schwere Verletzungen. Trotz sofortiger Wiederbelebungs-Versuche starb das Mädchen noch an der Unfallstelle.