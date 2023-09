Queen Elisabeth II. starb vor einem Jahr

Am Freitag war der erste Jahrestag des Todes von Königin Elizabeth II. Anlässlich ihres ersten Todestages veröffentlichte König Charles III. eine Erklärung. Darin sagte er unter anderem: "Wir erinnern uns mit großer Zuneigung an ihr langes Leben". Zum Andenken an die Queen wurden in London Kanonenschüsse abgegeben und die Glocken der Kirche Westminster Abbey geläutet.