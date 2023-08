2 Tote in Steiermark entdeckt

Am Sonntagnachmittag hat man im oststeirischen Altenmarkt bei Fürstenfeld 2 Leichen entdeckt. Es handelt sich dabei um eine 42-Jährige und ihren 55-jährigen Lebensgefährten. Laut Polizei sieht es so aus, als ob der Mann zuerst die Frau aus Eifersucht mit einem Küchenmesser getötet hat. Anschließend soll er zu seiner Garage gefahren sein und sich erschossen haben. Zuvor soll es in der gemeinsamen Wohnung zu einem Streit gekommen sein.