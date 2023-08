In Tirol gab es erste Sperren von Straßen und Bahnen. Die Brennerbahnstrecke wurde aufgrund eines Murenabganges bis voraussichtlich Montagabend komplett gesperrt. Wegen der starken Regenfälle führt der Alpenrhein in Vorarlberg Hochwasser. In Kärnten soll der Regen laut Geosphere Austria von Westen ausgehend an Stärke zulegen.

Erklärung: Geosphere Austria

Seit dem 1. Jänner haben sich die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und die Geologische Bundesanstalt (GBA) zur Geosphere Austria zusammengeschlossen. Die im Jahr 1851 gegründete ZAMG war unter anderem für die Wettervorhersage zuständig. Nun macht das Geosphere Austria.

Erklärung: Mure

Eine Mure ist eine Schlamm-Lawine, bei der eine große Menge Schlamm abrutscht. Muren können genauso wie Schnee-Lawinen sehr schnell werden und alles auf ihrem Weg mitreißen. Sie können Bäume umknicken oder Häuser zerstören.