Lehrpläne für Sonderschulen werden erneuert

Das Bildungsministerium will die Lehrpläne für Sonderschulen erneuern. Die bisher gültigen Lehrpläne wurden in den 1960er-Jahren gemacht. Auch andere Schulen bekommen neue Lehrpläne, zum Beispiel Volksschulen und Mittelschulen. Die Sonderschulen sollen an diese anderen Schulen angepasst werden.