Kanadas Militär soll bei Bekämpfung von Waldbränden helfen

Zurzeit ist Waldbrand-Saison. Neben Bränden auf der spanischen Insel Teneriffa brennt es auch in den Wäldern im Westen von Kanada. In West Kelowna in der Provinz British Columbia erstreckte sich ein Feuer laut Schätzungen auf über 11.000 Hektar. Ein Hektar sind bereits 10.000 Quadratmeter. Kanadas Premierminister Justin Trudeau kündigte an, Soldaten und Ausrüstung in die Provinz zu schicken.