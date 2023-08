Sehr viele Betrügereien finden online statt

In Österreich sind im vergangenen Jahr 51.886 Betrugsfälle registriert worden. Etwa die Hälfte davon waren Betrügereien im Internet. Seitdem ist der Anteil an Betrügereien online gestiegen. Heuer im Juli fanden bereits rund 2 Drittel der Betrügereien im Internet statt. Das zeigt die Kriminal-Statistik am Freitag.