Weiter Aufräumarbeiten nach Hochwasser in Südösterreich

Die Aufräumarbeiten nach den starken Unwettern im Süden von Österreich gehen weiter. Am Freitag halfen Soldatinnen und Soldaten des Bundesheers bei den Arbeiten in Kärnten. Die Hochwasser-Situation in Kärnten war fast überall besser. In der Steiermark stabilisierte das Bundesheer Hang-Rutschungen und räumte Geröll und Schlamm weg.