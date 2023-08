Erster Amazonas-Gipfel seit 14 Jahren

In Brasilien hat am Dienstag der erste Amazonas-Gipfel seit 14 Jahren stattgefunden. Wegen der Klimakrise wollen die Anrainer-Staaten des Amazonas mehr zusammenarbeiten. Der Organisation der Kooperation im Amazonas-Gebiet (OTCA) gehören die Länder Brasilien, Bolivien, Ecuador, Guyana, Kolumbien, Peru, Suriname und Venezuela an. Gemeinsam wollen sie etwa die Abholzung des Amazonas-Regenwalds bekämpfen.