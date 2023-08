Eissalon in Deutschland verkauft "Ähm"-Eis für Unentschlossene

In Baden-Württemberg in Deutschland gibt es in einem Eissalon eine neue Eissorte. Sie heißt "Ähm". Das ist Milcheis aus weißer Schokolade vermischt mit Pistazien. Diese Eissorte gibt es, weil sich viele Leute oft nicht entscheiden können. Sie beginnen die Bestellung mit dem Wort "Ähm". Da sich so viele nicht entscheiden können, wird auch die Schlange am Eissalon immer länger.