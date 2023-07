Die meisten Waldbrände in Griechenland sind gelöscht

In den letzten Tagen gab es in Griechenland in mehreren Regionen schwere Waldbrände. Die Feuer wüteten vor allem auf der Halbinsel Peloponnes und auf den Inseln Rhodos, Evia und Korfu. Aber alle diese Brände sind inzwischen gelöscht oder unter Kontrolle gebracht worden. Das teilten die griechischen Behörden am Freitag mit.