Heftige Waldbrände in vielen Teilen Südeuropas

In vielen Teilen Südeuropas kämpfen Feuerwehrleute derzeit gegen heftige Waldbrände. In Italien wüten die Brände vor allem in Sizilien und in der Region Apulien. In Palermo starben mindestens 3 Menschen. Auf der französischen Insel Korsika wurden große Flächen zerstört. Zunächst gab es auf Korsika 2 Brände. Sie entwickelten sich später zu einem großen Feuer. In Griechenland beruhigte sich die Lage am Mittwoch.