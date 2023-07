Nachwuchs bei Mähnenrobben im Tiergarten Schönbrunn

Der Tiergarten Schönbrunn in Wien freut sich über Nachwuchs bei den Robben. Am 17. Juli kam ein Mähnenrobben-Weibchen zur Welt. In den ersten Tagen waren Mutter und Kind in einem geschützten Bereich. Nun sind die beiden auch für Besucherinnen und Besucher zu sehen. Im Flachwasser-Bereich macht das Robben-Jungtier auch schon erste Schwimmversuche. Mähnenrobben können von Geburt an nämlich schwimmen und tauchen.