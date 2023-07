"Rolling Stones"-Sänger Mick Jagger ist 80

Der weltberühmte britische Musiker Mick Jagger ist am Mittwoch 80 Jahre alt geworden. Er ist der Sänger der Rockgruppe "Rolling Stones". Jagger schrieb für die Band zahlreiche Hits. Darunter die Lieder "Paint It Black", "Angie" oder "(I Can't Get No) Satisfaction". Bis jetzt veröffentlichte er 25 Alben mit den "Rolling Stones". Jagger ist nicht nur Texter und Sänger, er entwirft auch die Bühnen für die Konzerte. Vergangenes Jahr feierte die Band ihr 60. Jubiläum.